Anvisa determina o recolhimento imediato de remédios para diabetes em todo o país

Medicamentos falsificados foram identificados em circulação e estão proibidos em todo o território nacional

Isabella Valverde - 05 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, nesta terça-feira (3), o recolhimento imediato de dois medicamentos falsificados que estavam sendo vendidos no Brasil para o tratamento de diabetes e doenças pulmonares graves.

A medida foi oficializada por meio de duas resoluções publicadas no Diário Oficial da União e tem como objetivo proteger a saúde da população contra o uso de produtos irregulares, potencialmente perigosos.

Quais medicamentos foram falsificados?

A primeira falsificação identificada é do Rybelsus, um remédio oral indicado para o tratamento de diabetes tipo 2, com o princípio ativo semaglutida, fabricado pela Novo Nordisk. A Anvisa detectou o lote M088499, que não pertence à fabricante, sendo, portanto, falsificado.

O outro medicamento alvo da resolução é o Ofev, da empresa Boehringer Ingelheim, indicado para o tratamento da fibrose pulmonar idiopática (FPI) e da doença pulmonar intersticial associada à esclerose sistêmica (DPI-ES). O lote irregular identificado foi o 681522, também não reconhecido pela fabricante.

O que fazer em caso de suspeita?

A Anvisa orienta que os medicamentos só devem ser adquiridos em farmácias e estabelecimentos regularizados, sempre em embalagem completa (com caixa) e acompanhados de nota fiscal.

Caso haja suspeita de falsificação, a recomendação é:

• Não utilizar o medicamento;

• Entrar em contato com o fabricante para verificar a autenticidade do produto;

• Profissionais de saúde devem notificar o caso no sistema Notivisa;

• Pacientes devem reportar a situação pela plataforma FalaBR, através da Ouvidoria da Anvisa.

A agência reforça que está atuando de forma rigorosa para retirar esses produtos do mercado e garantir a segurança da população.

