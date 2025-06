Mãe resgata filha após estupro coletivo utilizando localização de celular, em Luziânia

Vítima teria sido ingerido substâncias ilícitas, colocadas pelos suspeitos

Gabriella Pinheiro - 05 de junho de 2025

Suspeitos foram presos pela Polícia Civil. (Foto: Reprodução)

Por meio da localização do aparelho celular, uma mãe conseguiu resgastar a filha, uma adolescente de apenas 17 anos, que havia sido vítima de estupro coletivo em uma casa, localizada em Luziânia. Duas pessoas foram presas, sendo um homem de 31 e outro de 21. Além deles, um adolescente, de 17 anos, foi apreendido pelo crime de estupro de vulnerável coletivo na última terça-feira (03).

Conforme relato prestado pela mãe da menor, a filha havia saído de casa na noite anterior, informando que iria para escola. No entanto, em torno de 5h, ela notou que a filha não havia retornado e, por isso, acessou a localização do aparelho celular e foi até o endereço indicado.

No local, ela teria sido recebida por vários indivíduos que tentaram, de forma agressiva, barrar a entrada dela e negaram que a adolescente estivesse no local.

Somente após muita insistência, a mãe conseguiu adentrar na propriedade e encontrou a filha desacordada em um dos cômodos, enrolada em um lençol. Ao despertar, a vítima teria demonstrado confusão mental e afirmado estar sentindo dores intensas nas regiões íntimas.

Ela foi conduzida até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde os profissionais de saúde constataram sinais compatíveis com violência sexual e acionaram a Polícia Civil (PC).

Após a coleta de informações, os policiais retornaram onde o crime supostamente ocorreu e encontraram três indivíduos, sendo um menor de idade e dois adultos. Todos, supostamente, teriam feito uso de substâncias entorpecentes.

Ainda no mesmo espaço, as autoridades localizaram uma outra adolescente, 14 anos, que afirmou ter sido importunada sexualmente por um dos indivíduos. Ela foi encaminhada até o Instituto Médico Legal (IML), onde foi confirmado a ocorrência de diversos tipos de abuso sexual.

Segundo as investigações, as menores haviam conhecido os autores em uma festa e aceitado o convite para ir até a casa. Os suspeitos teriam colocado substâncias ilícitas nas bebidas das vítimas, no intuito de facilitar a prática dos crimes.

Todos os envolvidos receberam voz de prisão e foram conduzidos até a DPCA para a lavratura do auto de prisão em apreensão. Os dois adultos já foram soltos e o adolescente segue apreendido.

A menor, de 17 anos, foi avaliada e recebeu alta hospitalar.

