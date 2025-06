Batida forte entre caminhão e motocicleta terminou com vítima no Heana

Equipes da PM abordaram ambos os envolvidos, mas receberam respostas divergentes

Thiago Alonso - 06 de junho de 2025

PM esteve presente no local do acidente com o motorista do caminhão. (Foto: Reprodução)

Um motociclista, de 35 anos, precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) após sofrer um acidente de trânsito na noite desta quinta-feira (05), no Bairro Boa Vista.

Conforme apurado pela Polícia Militar (PM), um caminhão com o logotipo de uma marca de cervejas transitava pela Rua Alemanha quando, uma motocicleta furou o sinal de “Pare”.

Por conta disso, na interseção com a Rua Uruguai, o motociclista acabou colidindo em cheio no veículo maior, atingindo a lateral da cabine, que sofreu danos.

Equipes do Corpo de Bombeiros se dirigiram ao endereço, onde encontraram a vítima consciente, porém confusa, e a encaminharam para o Heana.

O motorista do caminhão, por sua vez, permaneceu no local do acidente até a chegada da PM, que ficou responsável por registrar a ocorrência.

No local, os militares constataram que a cena da colisão havia sido desfeita, sendo necessário entrevistar ambos os envolvidos para entender a dinâmica do ocorrido.

Quando questionado, o motorista do caminhão — que não apresentava ferimentos — contou uma versão do acidente que condizia com os sinais encontrados.

Contudo, ao se dirigirem ao hospital e abordarem o motociclista, os policiais receberam respostas com rispidez, sendo que ele apenas disse não se lembrava de como havia acontecido a colisão.

Diante das informações coletadas, os PMs finalizaram o registro da ocorrência, que agora deve ser encaminhado para uma delegacia da Polícia Civil (PC), onde o caso deve ser apurado.

