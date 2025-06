Estudo aponta quais cores de roupa passam mais confiança no ambiente de trabalho

Vestir-se bem é também uma forma de comunicar confiança, preparo e profissionalismo

Anna Júlia Steckelberg - 06 de junho de 2025

(Foto: Captura via Youtube)

Você já parou para pensar que sua escolha de roupa pode estar dizendo mais do que você imagina? No ambiente de trabalho, onde cada detalhe comunica profissionalismo (ou a falta dele), as cores que vestimos têm um poder silencioso, e poderoso.

Um estudo recente realizado pela empresa britânica Color Psychology em parceria com a University of Hertfordshire revelou quais tons transmitem mais confiança no trabalho. Spoiler: não é só sobre preto e branco!

Estudo aponta quais cores de roupa passam mais confiança no ambiente de trabalho

A pesquisa, baseada em entrevistas com mais de 2.000 profissionais de diferentes setores, mostrou que azul marinho lidera o ranking das cores que mais transmitem confiança e credibilidade. Isso porque a cor está associada à estabilidade, serenidade e competência, muito valorizados em ambientes profissionais.

Logo atrás, o cinza aparece como um tom neutro que comunica responsabilidade e maturidade, sem chamar atenção em excesso. Já o preto, apesar de remeter à elegância, deve ser usado com cuidado: dependendo do tom e do contexto, pode soar formal demais ou até autoritário.

Cuidado com o vermelho (mas nem tanto)

E o vermelho? Essa é a cor que divide opiniões. A pesquisa aponta que o vermelho transmite energia e liderança, mas também pode ser interpretado como agressivo em situações delicadas. Ou seja: ideal para uma apresentação de impacto, mas talvez não o melhor para uma reunião de feedback.

O que evitar?

Tons muito chamativos como amarelo fluorescente, verde-limão ou rosa-choque podem distrair e até minar a percepção de seriedade, principalmente em setores mais conservadores. Isso não significa banir a criatividade, mas equilibrar estilo pessoal com o que o ambiente pede.

No fim, a mensagem é clara: vestir-se bem é também uma forma de comunicar confiança, preparo e profissionalismo. E agora que você já sabe que o azul-marinho pode ser seu novo “terno da sorte”, que tal revisar o guarda-roupa com olhos mais estratégicos?

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades em tempo real!