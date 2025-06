Cursos de especialização gratuitos e a distância estão com 300 vagas abertas

Processo seletivo inclui análise documental, avaliação curricular e leitura de uma carta de intenções

Isabella Valverde - 07 de junho de 2025

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Estão abertas as inscrições para 300 vagas em cursos de especialização oferecidos pela Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), na modalidade Educação a Distância (EAD).

A oportunidade é gratuita e voltada a pessoas com diploma de nível superior, independentemente da área de formação.

As vagas são distribuídas entre duas especializações: Educação e Tecnologias, e Estudos do Atlântico e da Diáspora Africana. Cada curso terá 150 vagas e duração de 18 meses, com polos presenciais em diversas cidades da Bahia.

As inscrições seguem até o dia 09 de junho de 2025 e devem ser feitas por meio de formulário online. O processo seletivo inclui análise documental, avaliação curricular e leitura de uma carta de intenções.

O resultado final será divulgado em 03 de julho e as aulas terão início em 18 de agosto.

Os cursos são realizados em parceria com o Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB) e têm como objetivo ampliar a formação continuada de educadores e profissionais interessados em temas estratégicos da educação brasileira.

Mais informações e o formulário de inscrição estão disponíveis no link:

https://forms.gle/H4zcXmS5eF9HMAvJA