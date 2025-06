Jovem de 21 anos está ganhando R$ 50 mil por mês com trabalho ignorado por muitos com a idade dela

Ela viralizou nas redes sociais e hoje também luta contra o preconceito

Anna Júlia Steckelberg - 09 de junho de 2025

(Foto: Captura de Tela/Instagram)

Você já torceu o nariz só de pensar em limpar um banheiro abandonado ou encarar uma casa tomada por lixo acumulado? Pois saiba que esse “trabalho ignorado” virou a mina de ouro de uma jovem australiana, e está rendendo mais do que muitos cargos de escritório por aí.

Charlotte Bosanquet, de apenas 21 anos, está provando que sucesso tem mais a ver com coragem do que com glamour. Morando na Austrália, ela comanda sua própria empresa e fatura cerca de R$ 50 mil por mês, tudo isso trabalhando só cinco horas por dia. Parece bom demais para ser verdade? Calma que melhora: o serviço que garante esse rendimento é justamente o que muita gente torce o nariz para fazer: limpeza pesada em ambientes negligenciados.

A trajetória de Charlotte começou de forma simples: ela fazia faxinas para complementar a renda enquanto cursava a faculdade. Mas foi durante a pandemia, ao perder o emprego, que ela teve o “estalo”. Criou a Care Cleaning Agency, uma empresa especializada em ajudar quem realmente precisa: idosos, acumuladores e pessoas com problemas de saúde mental. Não é só sobre tirar o pó, é sobre devolver dignidade.

“Quanto mais sujo, melhor”, diz Charlotte, que encara cada limpeza como um recomeço. E não está sozinha: lidera uma equipe com nove funcionárias e, além de colocar a mão na massa, também cuida da gestão do negócio. Em suas palavras, é um trabalho mais exigente que muitos cursos universitários.

Mas o maior desafio talvez seja outro: quebrar o preconceito. “As pessoas desprezam quem limpa, como se não fosse trabalho de verdade”, afirma. E, com R$ 50 mil no bolso todo mês, ela prova justamente o contrário.

Charlotte virou um fenômeno nas redes sociais, comprou a própria casa e hoje inspira uma nova geração a olhar diferente para profissões que, muitas vezes, são invisibilizadas.

No fim das contas, ela não limpa só sujeira: limpa ideias ultrapassadas. E, convenhamos, isso vale ouro.

