Lugares para comprar presentes bons e baratos para o Dia dos Namorados em Anápolis

Portal 6 lista locais que podem ser buscados até a data, contemplando todos os gostos e bolsos

Paulo Roberto Belém - 10 de junho de 2025

Rua Engenheiro Portela, na região Central de Anápolis. (Foto: @anapolisnarede)

O Dia dos Namorados, celebrado em 12 de junho, se aproxima e para os que costumam comprar presentes para comemorar a data com seus respectivos parceiros, opções em Anápolis não faltam.

Para ajudar nesse sentido, o Portal 6 lista locais que podem ser buscados até a data, contemplando todos os gostos e bolsos. E o melhor: valorizando vários segmentos do comércio da cidade.

Centro de Anápolis

Concentrando lojas das mais diversas, sendo de fácil acesso para quem vai de transporte coletivo, o comércio do Centro de Anápolis é a pedida, reunindo uma infinidade de produtos.

A região também sedia os centros de comércio populares, destacando-se o Shopping dos Bonecos e o Camelódromo Central, sendo interessantes para comprar presentes.

Comércio da Avenida Fernando Costa

Desvinculada do Centro, a avenida comercial, que fica na Vila Jaiara, é uma opção para a grande região em que está situada e para bairros mais ao Norte. Lá, uma infinidade de lojas, incluindo o Shopping Jaiara.

Vias comerciais nos bairros

Avenidas Mato Grosso e São Francisco no Jundiaí, Avenida do Estado no Recanto do Sol, Avenida Ayrton Senna da Silva no Filostro e Rua 09 na Vila Formosa, embora tenham opções de comércio mais limitado, ainda podem ser buscadas, principalmente por quem mora próximo a essas regiões.

Anashopping

O Anashopping, o mais antigo da cidade, localizado na região Norte, é opção para quem quer opções mais específicas, considerando as lojas que integram a estrutura do centro de compras.

Local atrativo para quem quer estacionar com os “pés nas lojas”, que são de grandes marcas nacionais, regionais e locais. O espaço inclui hipermercado para quem quer aproveitar “caminhada”.

Brasil Park Shopping

Estando localizado na região central, ao lado da Rodoviária, quem desembarca na cidade só precisa atravessar a rua para acessar o Brasil Park Shopping.

O local possui estacionamento amplo e quantidade considerável de lojas de vários segmentos, também de marcas conhecidas e mais intimistas.

