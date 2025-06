Motorista de app é preso em Aparecida de Goiânia após forçar mulher a tocar pênis dele

Suspeito ainda teria ameaçado vítima para que ela não levasse caso para a polícia

Augusto Araújo - 10 de junho de 2025

Jovem foi preso após importunação sexual, em Aparecida de Goiânia. (Foto: Reprodução)

Um motorista de aplicativo, de 22 anos, foi preso na madrugada desta terça-feira (10), em Aparecida de Goiânia, suspeito de forçar uma mulher, de 41 anos, a tocar nas genitálias dele.

O caso teria acontecido na altura do Setor Independência Mansões. Conforme a vítima, ela havia solicitado uma corrida em um aplicativo na noite anterior, por volta das 19h30.

Depois que a mulher adentrou o veículo, o jovem já teria exigido que ela assistisse a vídeos pornográficos no aparelho dele, já gerando um desconforto.

Não o bastante, o motorista de aplicativo teria parado o automóvel, baixado as calças, e ordenado à vítima para que tirasse a blusa e tocasse na genitália dele.

A mulher apontou que teria tentado fugir, mas as portas do carro estavam travadas. Sendo assim, ela só conseguiu sair da situação após tocar o órgão sexual do jovem, de forma forçada.

Por fim, o suspeito ainda teria feito ameaças, afirmando que sabia onde ela morava e que não era para levar o caso para a polícia.

Contudo, a vítima não se intimidou e informou o caso em uma delegacia da Polícia Civil (PC). Assim, policiais militares se mobilizaram e localizaram o motorista em casa.

Os policiais levaram o jovem para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia, onde a mulher o reconheceu.

Dessa forma, ele deve responder por importunação sexual e a PC dará continuidade às investigações sobre os fatos relatados.

