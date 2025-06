Confira a previsão do tempo para a Grande Goiânia nesta quarta (11)

Meteorologia aponta dia com variações entre as cidades

Thiago Alonso - 11 de junho de 2025

Vista aérea de Goiânia. (Foto: Jackson Rodrigues / Prefeitura de Goiânia)

A quarta-feira (11) deve ser marcada por um retorno tímido do sol na Grande Goiânia, conforme apontou a previsão do tempo do Climatempo.

Em Goiânia, a manhã deve começar fria, com registros de 16 °C das 06h às 08h, mas ainda com céu nublado, permanecendo assim até as 10h, quando os termômetros marcam 20 °C.

Já às 12h, os índices devem chegar a 25 °C, se elevando para 26 °C às 13h, já com predominância do sol. Durante a tarde, os percentuais devem variar entre 26 °C e 28 °C, com quedas somente às 19h, quando as temperaturas devem ser de 24 °C.

Pelo resto da noite, a expectativa é que os índices continuem caindo: 23 °C às 20h, 21 °C às 21h e 20 °C às 22h.

Em Aparecida de Goiânia, a situação deve ser semelhante, exceto pela volta do sol, uma vez que a cidade deve continuar tomada por nuvens.

O início da manhã deve ser marcado por temperaturas baixas, que variam entre 17 °C e 18 °C até às 09h, subindo para 20 °C somente às 10h. Às 11h, o percentual deve ser de 22 °C, seguido de 24 °C às 12h.

Os termômetros apresentam elevações conforme a tarde chega, sendo que um pico de 27 °C deve ocorrer das 15h às 18h, caindo somente às 19h, quando os registros devem ser de 25 °C.

Ao cair da noite, o friozinho começa a retornar, com marcações de 23 °C às 20h, 22 °C às 21h e 21 °C às 22h.

