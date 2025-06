Confira a previsão do tempo para esta quarta-feira (11) em Anápolis

Variações intensas devem ser vistas na maior parte do dia

Thiago Alonso - 11 de junho de 2025

Vista aérea de Anápolis. (Foto: Samuel Leão)

Moradores de Anápolis podem esperar uma quarta-feira (11) com variações intensas nas temperaturas durante o dia, conforme apontou a previsão do tempo do Climatempo.

A manhã deve começar fria, com médias de 15 °C das 05h às 08h, subindo para 16 °C às 09h e 18 °C às 10h, seguindo para 22 °C às 11h e 25 °C às 12h.

O dia será marcado por céu nublado, com exceção de uma parte da tarde, período em que o sol deve aparecer.

Durante a tarde, os termômetros devem variar em Anápolis, com índices registrando entre 25 °C e 27 °C, sendo que um pico de 28 °C deve ocorrer às 15h.

As temperaturas começam a diminuir ao cair da noite, marcando 23 °C às 19h, 21 °C às 20h, 20 °C às 21h e um friozinho de 19 °C às 22h.

