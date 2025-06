Jovem sofre prejuízo ao levar ‘bolo’ de motorista de aplicativo e fim da história é surpreendente

Primeiros indícios surgiram quando condutor ficou parado no mesmo lugar durante minutos, o que despertou atenção

Gabriella Pinheiro - 12 de junho de 2025

Rota e colar do suspeito. (Foto: Reprodução)

A entrega de uma joia , via motociclista de aplicativo, acabou em reviravolta com direito a prejuízo e descoberta surpreendente por parte de uma cliente, de 28 anos. O caso aconteceu na quarta-feira (11), em Goiânia.

Toda a situação ocorreu quando a vítima havia comprado um colar no valor de quase R$ 300 de uma loja e pediu uma corrida via plataforma, em torno de 15h, para que o entregador retirasse o item no estabelecimento e levasse até ela.

Após a vendedora entregar o colar, a compradora notou, depois de um tempo, que o motorista estava parado no mesmo lugar há alguns minutos e decidiu falar com ele.

Como resposta, ele afirmou ter sofrido um acidente de moto e que estava indo para o hospital. Ao saber da situação, a mulher sugeriu que pegaria a mercadoria – o que, num primeiro momento, havia sido acatado por ele.

No entanto, após perguntar sobre o contato e pedir a localização dele, ela passou a ser ignorada, o que a levou a procurar uma delegacia da Polícia Civil (PC) para denunciar a situação.

Foi nesse momento que a situação tomou um novo rumo. Ao verificarem nos sistemas de verificação, os policiais constataram que a moto usada pelo motorista havia sido apreendida no Goiânia 2, por volta das 15h41min.

O caso deve ser investigado pela PC.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!