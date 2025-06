Onde assistir CRB x Goiás pela Série B neste sábado (14)

Esmeraldino é o líder da competição e vem de três vitórias seguidas

Augusto Araújo - 12 de junho de 2025

CRB recebe Goiás pela Série B neste sábado (14). (Foto: Reprodução/instagram)

O Goiás volta a campo neste sábado (14) pela Série B, embaladíssimo com uma excelente fase na competição. O adversário da vez é o CRB, em partida válida pela 12ª rodada.

A bola vai rolar a partir das 16h no estádio Rei Pelé, localizado em Maceió (AL). Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA) vai comandar a equipe de arbitragem.

O Galo atualmente ocupa a 7ª posição do campeonato, com 18 pontos em 11 jogos e é um sério candidato ao acesso. Caso vença, pode alcançar até a 3ª colocação, com a combinação certa de resultados.

Contudo, na última partida, o CRB perdeu para o Avaí, jogando na casa dos catarinenses. O gol da vitória do Leão saiu apenas aos 45 do segundo tempo, graças a João Vitor.

Dessa forma, o clube subiu para o 6º lugar da Série B, com 19 pontos.

Ninguém consegue segurar

Por outro lado, o Goiás vive uma sequência de oito jogos sem perder – se contar o empate na final da Copa Verde, que terminou em título para o Paysandu nos pênaltis.

Na Série B, são três vitórias seguidas, incluindo sobre o rival Atlético no dia 31 de maio. O triunfo mais recente, no entanto, foi neste último domingo (08).

Jogando na Serrinha, o Esmeraldino bateu o Volta Redonda por 2 a 0. Vitinho e Arthur Caíke balançaram as redes e decretaram o placar final do confronto.

Dessa forma, o Verdão se mantém como líder da segunda divisão, com 26 pontos em 11 jogos. Aliás, está a quatro pontos de diferença do 2º colocado, o Novorizontino.

Com isso, os torcedores do Goiás podem dormir tranquilos, sabendo que a equipe será o 1º na Série B por pelo menos mais uma rodada.

Onde assistir CRB x Goiás pela Série B neste sábado (14)

A RedeTV! fará a transmissão do jogo pela TV aberta, asim como a ESPN pelos canais a cabo. Além deles, a plataforma de streaming Disney+ e o canal de YouTube Desimpedidos também exibirão o confronto.

