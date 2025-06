Confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (13) na Grande Goiânia

Sol deve predominar durante o dia, com variação dos termômetros

Thiago Alonso - 13 de junho de 2025

Vista aérea de Aparecida de Goiânia. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Aparecida de Goiânia)

A sexta-feira (13) deve trazer muita variação nos termômetros e presença marcante do sol na Grande Goiânia, conforme apontou a previsão do tempo do Climatempo.

Na capital, a expectativa é que o dia comece frio, com registros de 17 °C das 05h às 09h, com picos de 16 °C entre 06h e 07h. As temperaturas começam a subir às 10h, marcando 20 °C, seguidos de 22 °C às 11h e 24 °C às 12h.

Durante a tarde, o sol deve predominar. Os termômetros podem variar entre 26 °C e 27 °C, começando a cair somente às 19h, quando o índice chega aos 24 °C, seguidos de 23 °C às 20h, 21 °C às 21 °C e também 21 °C às 22h.

Em Aparecida de Goiânia, a previsão é que o dia comece ainda mais frio. As temperaturas podem ficar entre 16 °C durante toda a manhã, com uma pequena elevação às 09h, quando chega a 17 °C.

Às 11h, os índices marcam 22 °C, subindo para 24 °C às 12h e 26 °C às 13h. Durante toda a tarde, as médias devem variar de 26 °C a 27 °C, com um pico de 28 °C às 15h.

Por fim, ao cair da noite, as temperaturas começam a diminuir, atingindo 25 °C às 19h. Em seguida pode fazer 23 °C às 20h, 22 °C às 21h e 21 °C às 22h.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias da Grande Goiânia!