Motorista morre após carro sair da pista e capotar na GO-210

Vítima seria moradora de Catalão e chegou a ser socorrida para o Pronto Socorro da Santa Casa da cidade

Paulo Roberto Belém - 15 de junho de 2025

Vítima conduzia um Chevrolet Onix, quando capotou (Foto: Reprodução)

Uma mulher, de 35 anos, morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada deste domingo (15), na GO-210, localizado na região Sudeste de Goiás, mais próximo à Catalão.

Morgana Nascimento Santos seria moradora de Catalão e estava conduzindo um Chevrolet Onix, quando o veículo teria saído abruptamente no KM 74 pelo lado contrário da pista, capotando logo em seguida na área que fica à margem da rodovia.

A vítima teria sido ejetada ainda em vida do carro, sendo encontrada pelo Corpo de Bombeiros inconsciente e com múltiplas fraturas, mas ainda respirando e com batimentos cardíacos constatados.

Assim, ela foi imediatamente socorrida e encaminhada para o Pronto Socorro da Santa Casa de Catalão. Entretanto, o óbito foi confirmado pela equipe plantonista da unidade de saúde, justificado pelo poli traumatismo.

A Polícia Civil (PC) foi notificada do acidente, requisitando laudo de exame pericial no local do fato.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, especialmente de Goiás, tudo online e em tempo real para você!