Abertas inscrições de processo seletivo em Goiás com salários de até R$ 10 mil

Seleção acontecerá em uma única etapa e oportunidades são para início imediato

Gabriella Pinheiro - 16 de junho de 2025

Candidato realizando prova de concurso público. (Foto: Pedro Guerreiro/Ag. Pará)

Estão abertas as inscrições para o processo seletivo para a Prefeitura de Três Ranchos com oportunidades voltadas para a área da saúde. Os salários podem chegar até R$ 10 mil e a carga horária varia de 20 e 40 horas semanais.

No total, estão sendo oferecidas 17 oportunidades, todas para início imediato, para atuação no Centro de Atenção Psicossocial (Caps) e no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e nas unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF).

Os interessados devem se inscrever de forma presencial indo até o Departamento de Licitações e Contratos, na Avenida Coronel Levino Lopes, nº 10, no Centro da cidade, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Dentre as vagas disponíveis, há oportunidades para as funções de médico psiquiatra, neuropsicólogo, fonoaudiólogo, psicólogo, assistente social, dentistas e técnico de higiene bucal.

A seleção acontecerá por meio de análise curricular, sendo exigido formação acadêmica e experiência profissional. Os candidatos classificados serão chamados para reposição de pessoal ou para preenchimento de novas vagas.

Mais informações estão disponíveis no edital.