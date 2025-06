Morre Hélio Delmiro, um dos maiores guitarristas do Brasil, aos 78 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Hélio Delmiro, um dos mais respeitados guitarristas e violonistas do Brasil, morreu nesta segunda-feira (16), aos 78 anos, em Brasília.

O artista estava com a saúde debilitada em razão da diabetes e de problemas renais, motivo pelo qual precisava fazer sessões de hemodiálise. A informação foi confirmada por Leila Gallucci, produtora musical que era amiga do músico e que organizou um evento no ano passado para ajudá-lo.

O espetáculo beneficente “Somos Hélio Delmiro” aconteceu no Teatro Rival Petrobras, no centro do Rio de Janeiro, para homenagear o artista e arrecadar dinheiro para custear seu tratamento médico após ele passar mal durante um show, no Sesc Pompeia, em São Paulo.

Músico admirado por sua técnica, Delmiro já tocou ao lado de cantoras como Elizeth Cardoso, Clara Nunes, Elis Regina, além de músicos como João Donato, César Camargo Mariano e o cantor João Bosco, entre outros.

Além disso, firmou parceria com artistas internacionais como Sarah Vaughan. Integrou formações jazzistas com músicos de primeira linha como o contrabaixista norte-americano Charlie Haden. Entre os discos que gravou, está um clássico instrumental brasileiro “Samambaia”, com César Camargo Mariano.