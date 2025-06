Arraiá de Jacques Vanier começa em Goiânia; confira atrações e valores

Evento promete experiência digna de festa junina, que inclui estrutura completa e comidas típicas

Thiago Alonso - 17 de junho de 2025

Arraiá do Jacques é promovido pelo influenciador Jacques Vanier. (Foto: Divulgação)

Começa nesta terça-feira (17), a edição de 2025 do Arraiá do Jacques, um dos eventos juninos mais badalados de Goiânia, promovido pelo influenciador Jacques Vanier.

A festa, cujos portões serão abertos às 18h30, tem como palco o Centro Cultural Oscar Niemeyer, localizado na GO-020.

Além da presença do idealizador, a programação do arraiá ainda traz grandes nomes da música sertaneja, como Luan Pereira, Felipe e Rodrigo, Bruno e Barreto e Fiduma e Jeca.

O line-up musical fica completo com a presença de Us Agroboy, Zé Ricardo e Thiago, Jeferson Morais, Chris no Beat e outras 20 atrações, que prometem agitar o astral do evento.

Além dos shows, o Arraiá do Jacques ainda conta com comidas típicas como pamonha, curau, canjica, milho cozido e bebidas tradicionais.

Não bastando, a festa junina promete trazer uma estrutura moderna, com cenários clássicos de São João, promovendo uma experiência a caráter de uma das épocas mais divertidas do ano.

Os ingressos para o arraáa podem ser adquiridos por meio do site Ingresso Digital e variam de R$ 45 para as opções mais econômicas até os camarotes open bar, que custam R$ 350.

