O paraíso natural em Aparecida de Goiânia que todo mundo deveria conhecer

Pouco explorado e riquíssimo em belezas naturais, esse lugar é o refúgio perfeito para quem quer fugir da rotina sem sair da Região Metropolitana

Anna Júlia Steckelberg - 17 de junho de 2025

(Foto: Reprodução)

Em meio ao crescimento acelerado da Região Metropolitana de Goiânia, poucos imaginam que Aparecida de Goiânia abriga um verdadeiro tesouro natural.

Escondido entre bairros e avenidas em expansão, o Parque Serra das Areias é um santuário verde com mais de 2.890 hectares, uma área equivalente a cerca de 2,8 mil campos de futebol.

Criado oficialmente em 1999 como área de proteção ambiental, o espaço é um convite irrecusável para quem deseja se reconectar com a natureza sem precisar viajar para longe.

Localizado na região sul do município, o parque é facilmente visível de diversos pontos da cidade, graças à sua extensão e relevo elevado. O que muitos ainda não sabem é que, além de paisagem, a Serra das Areias oferece trilhas ecológicas, mirantes, grutas, cachoeiras, nascentes e uma rica biodiversidade, tudo isso dentro de Aparecida de Goiânia.

É uma opção de lazer que une contato com a natureza, aventura e acessibilidade, tudo isso a menos de 30 quilômetros do centro de Goiânia.

Trilhas, cachoeiras e natureza

Quem visita a Serra das Areias encontra mais do que um parque. Com caminhos que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta, o local atrai ciclistas, trilheiros e famílias inteiras, especialmente nos fins de semana e feriados.

A principal rota de bike tem cerca de 15 quilômetros, com subidas e descidas que exigem preparo físico, mas recompensam com paisagens de tirar o fôlego. E para quem prefere algo mais leve, há trechos acessíveis com mirantes, vegetação nativa e águas cristalinas ideais para um bom banho.

As cachoeiras são o destaque do passeio, algumas mais próximas da entrada do parque, outras só acessíveis após longas caminhadas. Visitantes experientes recomendam ir com tempo e disposição, já que dificilmente é possível conhecer todos os pontos em um único dia.

Cada trecho da trilha revela uma nova paisagem, um novo som da mata ou o reflexo do sol nas águas transparentes dos rios que cortam a serra.

Segurança e preservação

Apesar da proximidade com a cidade, o Parque Serra das Areias ainda é pouco conhecido pelos goianos, o que o torna ainda mais especial. Mas a boa notícia é que a Prefeitura de Aparecida de Goiânia vem investindo em infraestrutura e segurança para facilitar o acesso e garantir a preservação da área.

Nos últimos anos, o local passou a contar com asfalto de qualidade, iluminação pública e câmeras de monitoramento em pontos estratégicos. Além de prevenir crimes ambientais, a vigilância contribui para a segurança dos visitantes e evita invasões em áreas sensíveis da reserva.

Dicas para um passeio tranquilo

Por ser uma área extensa e, em parte, dentro de propriedades privadas, o ideal é agendar previamente a visita. Também é importante levar água, protetor solar, repelente e estar sempre acompanhado.

A trilha, embora bem sinalizada em alguns trechos, pode confundir os menos experientes. E com tanta beleza natural para explorar, ninguém quer correr o risco de se perder ou enfrentar contratempos.

Ficou com vontade de conhecer esse paraíso natural? Então prepare os tênis, a mochila e a câmera. A Serra das Areias está logo ali, esperando sua visita.

