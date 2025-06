Conheça lenda de rio em Goiás que faz canoas ‘andarem’ sozinhas

Local é alvo de narrativa sobrenatural, que envolve uma suposta tragédia

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2025

Rio das Almas, em Pirenópolis, deve ter parque linear. (Foto: Reprodução)

No Brasil, é comum encontrar rios que possuem a palavra “almas” nos nomes e cujas histórias abordam temáticas sobrenaturais. O Rio das Almas, que corta Pirenópolis e percorre cidades como Ceres, Jaraguá, Rialma, Uruaçu e outras, não fica de fora e é conhecido por uma lenda que ultrapassa gerações.

O rio, que nasce no Parque Estadual das Serras dos Pirineus, é alvo de uma narrativa sobrenatural. A história diz respeito a uma suposta tragédia que teria acontecido por ali.

De acordo com as histórias, durante o tempo de exploração de ouro na região, vários mineradores morreram perto das margens do rio. Logo depois, uma enchente chegou e levou os corpos para longe.

Na época, havia uma crença de que quando uma pessoa morria sem um enterro adequado, a alma ficava vagando pelo local. Por isso, muitos afirmavam que escutavam o lamento dessas almas ao passarem perto do rio.

Outro parte curiosa da lenda, e que circula pela cidade de Ceres, é sobre canoas. Segundo rumores, moradores afirmam ter visto as embarcações subindo o Rio das Almas sem ninguém dentro.

Ainda de acordo com o relatos, é que, no momento, não teria vento ou motor, dando a impressão de que almas invisíveis estivessem guiando as embarcações.

