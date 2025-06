Conheça Raissa Cruvinel: aluna bolsista de Goiânia aprovada em três universidades de Portugal

Com apenas 17 anos, ela recebeu aprovação em primeiro e segundo lugar em intituições

Gabriella Pinheiro - 18 de junho de 2025

Estudante de Goiânia Raissa Cruvinel. (Foto: Divulgação)

Dedicada e reservada, mas com o foco de extrapolar fronteiras e estudar no exterior, esse era o objetivo da estudante de Goiânia, Raissa Cruvinel, de apenas 17 anos. Durante três anos, ela manteve uma rotina extensa de estudos, que trouxe resultados: a aprovação em primeiro (dois) e segundo lugar em três universidades de Portugal.

Aluna bolsista do Colégio Degraus, mas nascida em Londres, na Inglaterra, a jovem alcançou o 1º lugar geral na Universidade de Coimbra, 1º lugar geral na Universidade do Minho (Braga) e 2º lugar geral na Universidade de Aveiro. A faculdade escolhida foi a Universidade do Minho, em Braga, para onde ela se mudará com a mãe a partir de agosto.

Em entrevista ao Portal 6, Raissa destaca que a paixão por fazer desenhos realistas de animais foi a porta de entrada para conseguir a bolsa no colégio goiano, onde desenvolveu o interesse em estudar fora.

“Eu faço desenhos realistas de animais, e eles foram a minha porta de entrada, porque a minha mãe era cabeleireira e tinha uma cliente que era professora de artes. Ela viu [os meus desenhos], recomendou para a diretora, e eu consegui uma bolsa”, conta.

O desejo de estudar em outro país surgiu logo em seguida, quando a adolescente estava no primeiro ano do Ensino Médio e participou de uma palestra em que uma ex-aluna do colégio explicou sobre a admissão dela em uma faculdade dos Estados Unidos (EUA).

“[…] Eu tinha interesse, primeiramente, em estudar em Londres, considerando documentação e familiaridade. Posteriormente, com mais pesquisas, passei a considerar Portugal, devido à melhor viabilidade logística”, explica.

Os três anos para alcançar o objetivo consistiram em uma rotina que ela define como “puxada”, marcada por longas horas de estudos, de segunda a sábado.

Segundo a mesma, de forma espontânea, ela e alguns amigos compartilhavam uma sala de estudos do colégio para ler, assistir a videoaulas e trocar conhecimentos.

Ao refletir, Raissa afirma que sempre foi uma adolescente reservada, que não costumava sair muito, mas -manteve o foco nos estudos e, inclusive, tem uma grande paixão pela leitura, especialmente livros de ficção.

“Sempre tive muito incentivo dos meus pais para colocar metas e ser bem focada. Nunca fiquei de recuperação, nunca tirei nota ruim e, pela necessidade, nunca tirei nota abaixo de 9”, destaca.

Agora, com a aprovação, a adolescente afirma que está empolgada com a nova etapa que está prestes a começar e valoriza a trajetória vivida nos últimos três anos.

“Eu vou no dia 14 de agosto e estou muito feliz que deu certo. O processo foi muito complicado, teve a espera pelos resultados, e foi muito nervosismo para saber se ia dar certo ou não”, finaliza.

