Menos de 1 ano após sério acidente de trabalho, funcionário em Caldas Novas será indenizado em R$ 1,7 milhão

Valor será pago em 25 parcelas mensais, com previsão de quitação total até 2027

Thiago Alonso - 18 de junho de 2025

Vara do Trabalho de Caldas Novas. (Foto: Divulgação/TRT-GO)

A Justiça de Goiás determinou que um trabalhador de Caldas Novas, município no Sul de Goiás, receba uma indenização no valor de R$ 1,7 milhão, após ter os braços amputados em decorrência de um acidente de trabalho.

A decisão foi definida em acordo com a PSE Projetos e Serviços de Engenharia Ltd, empresa na qual ele trabalhava, e foi homologada pela Vara do Trabalho de Caldas Novas, conforme apontou o portal especializado Rota Jurídica.

O acidente aconteceu em 15 de agosto de 2024, quando o homem realizava serviços de manutenção em uma rede de 13,8 kV, próximo à Usina Rochedo.

Na ocasião, a equipe realizou manobras de desenergização da rede — conforme autorizado pelo supervisor e encarregados —, momento em que o trabalhador iniciou a amarração em um isolador.

Contudo, ao tentar realizar o serviço, o homem recebeu uma descarga elétrica, o que resultou em lesões gravíssimas nos braços, havendo a necessidade de amputar os dois membros.

Devido à gravidade do acidente, ele entrou com uma ação na Justiça, sendo que uma audiência foi realizada pela juíza do Trabalho Adriane Nascimento Dias Andrade, a qual conduziu um acordo entre a empresa e o trabalhador.

A Equatorial Goiás, que também estava envolvida no acidente, por sua vez, não aderiu à conciliação e, por isso, o processo deverá ser suspenso até o cumprimento integral.

Durante a sessão, a juíza conduziu um acordo no valor de R$ 1.713.122,97, sendo R$ 500 mil por danos morais, R$ 800 mil por danos materiais e R$ 400 mil por danos estéticos. Também foi somado ao montante final a regularização dos depósitos de FGTS e da multa de 40%, além das verbas rescisórias.

A magistrada definiu que o valor seja pago em 25 parcelas mensais, com previsão de quitação total até julho de 2027.

