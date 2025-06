Equatorial descobre como distribuidora de bebidas que gastava R$ 11 mil de energia pagava apenas R$ 280 por mês

O dono de uma distribuidora de bebidas em Águas Lindas de Goiás foi preso em flagrante após a Equatorial descobrir que ele estava furtando energia elétrica.

A prisão, que aconteceu na última terça-feira (17), contou com o apoio da Polícia Civil, Polícia Técnico-Científica, equipe técnica da concessionária e setor de segurança empresarial

A fraude permitia à distribuidora pagar apenas R$ 280 mensais pela conta de energia, valor incompatível com a estrutura do comércio, que operava com vários freezers ligados constantemente.

Estimativas apontam que o consumo real de energia do estabelecimento deveria ser próximo de R$ 11 mil por mês.

A investigação começou em 19 de maio, quando uma inspeção de rotina detectou indícios de irregularidades. Técnicos constataram a existência de uma ligação direta à rede elétrica instalada antes do medidor, com parte da fiação enterrada para dificultar a identificação do desvio.

A Equatorial Goiás destacou que o furto de energia é crime previsto no Código Penal e representa riscos à segurança pública. Em 2025, a distribuidora já realizou 117 operações e 77 prisões. No ano passado, foram 290 operações e 158 prisões.

