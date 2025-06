Pit dogs tradicionais e que fazem parte da história de Goiânia

Patrimônio cultural do estado, sanduiches de rua já se tornaram para obrigatória na cidade

Thiago Alonso - 20 de junho de 2025

Imagem mostra três sanduíches tradicionais de pit dog. (Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Tombado como patrimonio cultural do estado desde 2020, os pit dogs, tradicionais sanduicherias de Goiás, já são mais do que figurinhas carimbadas por aqui, se tornando um ponto obrigatório de parada por quem visita a ‘Terra do Sertanejo’.

Essa fama, que percorre todo o estado, tem um gás a mais na capital, onde a tradição é ainda mais pulsante. Famosos desde a década de 1960, este lanche já está mais do que estabelecido em Goiânia, tendo algumas marcas como carros chefes neste quesito.

Kokimeto

Um destes exemplos é o Komiketo, que se iniciou como um simples pit dog de rua e hoje já é uma das maiores sanduicherias da capital. Ao todo, são mais de oito unidades, todas com o clássico estilo carregado desde a inauguração, em 1986.

Os sanduíches, não à toa, se tornaram clássicos, com opções muito bem servidas, diversos tamanhos e sabores, além de valores que chamam atenção do público.

Buldog’s

O Buldog’s também já é tradicional nas ruas de Goiânia, sendo um dos points para quem visita a cidade. Além de toda aquela ‘aura’ de comida de rua, que só os pit dogs podem oferecer, o estabelecimento também se destaca por um cardápio único.

Outro fator determinante para quem quer conhecer o Buldog’s é o sabor e as porções grandes, preparadas para quem quer comer muito e bem, independente da hora do dia (ou melhor, da madrugada).

Kid Abelha

O Kid Abelha é outra sanduicheria que começou tímida, pequenininha, com um lanche de rua, mas hoje já se tornou um clássico e está estabelecida em todos os quatro cantos da capital.

Ao todo são dez unidades, sendo que elas estão espalhadas nas mais variadas localidades como calçadas, praças, feiras e até uma bem próximo ao Estádio Serra Dourada, principal destino para os fãs de esporte de Goiânia.

Altas Horas

Reza a lenda que, quem quer comer um bom, grande, estufante, muito recheado e saboroso sanduíche, como os tradicionais de pit dogs, deve, sem pensar duas vezes, visitar a Sanduicheria Altas Horas.

Como bem dito, os lanches do Altas Horas, localizado na Vila Legionários, se sobressaem por servirem grandes porções, sempre com ingredientes deliciosos e com aquele toque que só os goianos sabem dar.

Xodog

Outro exemplo disso é o Xodog, localizado na Avenida T-10, uma via obrigatória para quem busca comer (muito) bem, principalmente durante a madrugada, uma vez as várias lanchonetes presentes ali ficam abertas até o mais tardar.

O lugar tem um clima bem autêntico, com um quiosque charmoso onde a comida é preparada e mesinhas na calçada, perfeito para curtir o clima da cidade, seja para os turistas, que visitam Goiânia pela primeira vez, ou até para os moradores que querem aproveitar a melhor cidade.

Bob Pai

O Pit Dog Bob Pai é outro dos clássicos de Goiânia, mantendo viva a tradição dos pit dogs que fazem parte do patrimônio cultural do estado. Localizado na Rua 137, no Setor Marista, o estabelecimento é conhecido por lanches bem servidos, com ingredientes farturentos e um cardápio variado que inclui sanduíches tradicionais, porções e petiscos.

Com um atendimento rápido e de qualidade, o Bob Pai se tornou um ponto de encontro para quem busca uma refeição saborosa e em uma boa localização, carregando a essência da comida de rua goiana.

