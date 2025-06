Últimos dias para se inscrever em concurso do Cremego com salários de até R$ 5,1 mil

Além do salário, aprovados terão diversos benefícios como auxílio-alimentação de R$ 756,25, auxílio-creche, auxílio-saúde e outros

Davi Galvão - 20 de junho de 2025

Processo seletivo sendo realizado. (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Os interessados em participar do concurso do Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), com salários de até R$ 5.123,70, devem correr, pois são os últimos dias para realizar as inscrições.

As oportunidades são para os cargos de assessor de imprensa (jornalista) e contador, com uma vaga para cada função, além de formação de cadastro de reserva.

Os aprovados terão uma carga horária de 20 a 25 horas semanais e salários que variam de R$ 3.822,36 a R$ 5.123,70, além de benefícios como auxílio-alimentação de R$ 756,25, auxílio-creche, auxílio-saúde, auxílio-transporte e plano de carreira.

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de junho, pelo site do Instituto Ibest, com taxa de R$ 58 a R$ 65.

Para concorrer, é necessário ter graduação na área correspondente, registro ativo e adimplente no respectivo conselho profissional e atender aos demais critérios exigidos no edital.

A seleção será feita por meio de prova objetiva, envolvendo questões de conhecimentos básicos e específicos, marcada para 27 de julho, além de avaliação de títulos.

O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais dois. Para mais informações, os interessados podem acessar o edital do certame.

