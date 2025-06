Abertas inscrições para processo seletivo no HDT com vagas para vários níveis de ensino

Oportunidades contam com carga horária de até 44h semanais

Thiago Alonso - 23 de junho de 2025

Hospital de Doenças Tropicais, em Goiânia (Foto: Igor Guimarães/ISG)

O Governo de Goiás anunciou a abertura de um novo processo seletivo, a fim de preencher 18 novas vagas de emprego no Hospital Estadual de Doenças Tropicais Dr. Anuar Auad (HDT), em Goiânia.

Assim, haverá oportunidades destinadas exclusivamente para a unidade gerida pelo Instituto Sócrates Guanaes (ISG) e contam com salários que variam entre R$ 1.678,85 e R$ 3.886,23.

O certame é dedicado para profissionais dos níveis médio, técnico e superior e conta com cargas horárias que variam de 30h a 44h semanais.

Dessa maneira, os interessados devem se inscrever presencialmente no processo seletivo até a próxima quarta-feira (25), na sede do HDT, localizado no Jardim Bela Vista. O atendimento ocorre das 09h às 14h e não conta com taxa de inscrição.

Além disso, para se candidatar, os concorrentes devem levar todos os documentos (originais e cópias) exigidos, assim como a ficha de inscrição já devidamente preenchido, conforme prescrito na aba “Trabalhe Conosco” do site do ISG.

Por fim, o processo seletivo consta com duas etapas principais, que incluem análise curricular e uma prova oral. Dessa forma, estas serão responsáveis por eliminar os candidatos e definir a classificação dos selecionados.

Confira todas as vagas disponibilizadas para o processo seletivo do HDT:

• Analista da Comunicação

• Analista da Qualidade

• Analista de Suporte

• Analista Financeiro/Custos

• Assistente Social

• Auxiliar Administrativo

• Auxiliar de Farmácia

• Auxiliar de Lavanderia

• Enfermeiro da Qualidade

• Enfermeiro do Trabalho

• Enfermeiro Gestor de Leitos

• Enfermeiro UTI Adulto/ Ferista

• Enfermeiro UTI Pediátrica

• Enfermeiro SCIH

• Enfermeiro

• Técnico em Enfermagem

• Técnico em Enfermagem UTI

• Técnico em Segurança do Trabalho

Para mais informações, confira o edital no site.

