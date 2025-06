⁠Prefeitura de Goiânia abre vagas para colônia de férias gratuita em julho

Iniciativa é destinada para crianças e adolescentes, com idades de 5 até 15 anos

Gabriella Pinheiro - 30 de junho de 2025

Prefeitura de Goiânia oferece colônia de férias gratuita no Clube do Povo. (Foto: Divulgação/ Prefeitura de Goiânia)

A partir desta segunda-feira (30) até o dia 4 julho, a Prefeitura de Goiânia estará realizando a primeira edição da Colônia de Férias no Clube do Povo, localizado no Bairro Finsocial, na região Noroeste da capital.

No total, estão sendo ofertadas 200 vagas. A iniciativa oferece diversas atividades gratuitas para crianças e adolescentes, com idades de 5 até 15 anos. As ações são voltadas para as áreas de esporte, lazer e cultura.

Conforme a Prefeitura, as ações acontecem das 14h às 16h30, com acompanhamento de monitores, professores e equipe técnica da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel).

Os interessados podem fazer a inscrições, de forma gratuita, apenas preenchendo um formulário online, disponível em http://bit.ly/4kPti1u.

Ao longo dos cinco dias, os participantes terão acesso a estações lúdicas e educativas, com jogos cooperativos, brincadeiras tradicionais e desafios em grupo, além de modalidades esportivas adaptadas como vôlei sentado, futebol vendado e bocha.

A programação também contará com atrações culturais, como apresentações circenses e banda musical, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura (Secult) e o apoio da Agência Municipal de Turismo e Eventos (GoiâniaTur).

