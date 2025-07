Irmão de Marília Mendonça se emociona e pede fim dos ataques à mãe

Pedido de João Gustavo foi feito um dia após a audiência de conciliação no processo de guarda do filho de Marília e Murilo Huff

Folhapress - 01 de julho de 2025

João Gustavo e dona Ruth, irmão e mãe de Marília Mendonça. (Foto: Reprodução)

ANA CORA LIMA

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) – Irmão de Marília Mendonça, João Gustavo usou as redes sociais nesta terça-feira (1) para fazer um desabafo sobre a confusão envolvendo a mãe, Dona Ruth, e o ex-cunhado, Murilo Huff, pela guarda do filho da cantora com o sertanejo. Em um vídeo emocionado, o jovem apareceu chorando e pediu que as pessoas parem de atacar a matriarca da família.

“Talvez essa seja a fase mais difícil da minha vida. Estou passando aqui para pedir que vocês parem de fazer comentários maldosos com a minha mãe. É um momento muito difícil, ela está muito mal, e eu estou fazendo o máximo para ajudá-la”, começou João.

Ele reconheceu que a família vem tentando manter o legado de Marília Mendonça, que morreu em um acidente aéreo em novembro de 2021. “A gente tentou continuar carregando uma coisa que sempre foi muito individual, que é o legado da Marília. Só que a Marília conseguiu fazer o que fez e deixou aqui na Terra. A gente errou de várias formas, e está tudo bem, porque sempre foi algo muito pessoal dela”, disse.

Por fim, ele voltou a pedir o fim dos ataques: “A gente não quer dinheiro, não quer fama, não quer nada. Todos esses anos, eu só corri disso, eu sempre quis uma vida simples. Eu daria tudo para ter a minha irmã de volta, eu daria a minha própria vida para ter a minha irmã de volta”, desabafou João. “Peço que deixem a gente em paz, deixem a gente viver, deixem a gente sofrer em paz. Parem com os julgamentos, parem de falar coisas absurdas que vocês não sabem, parem de acusar de coisas que não existem.”

O apelo de João Gustavo foi feito um dia após a audiência de conciliação no processo de guarda do filho de Marília e Murilo Huff. O cantor entrou na Justiça pedindo a guarda unilateral do menino, que vinha sendo compartilhada com a avó desde a morte da artista. Segundo rumores, Murilo teria obtido a guarda provisória, mas o processo corre em segredo de Justiça.