Plano de Musk para fundar partido alternativo esbarra em histórico de fracasso nos EUA

Visões políticas do empresário e tentativas de interferir em eleições ao redor do mundo já desencadearam ondas de protestos contra a Tesla

Folhapress - 02 de julho de 2025

Elon Musk. (Foto: Captura de Tela/Youtube/G1)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A rusga entre os ex-aliados Elon Musk e Donald Trump, causada pelo projeto “grande e bonito” de corte de impostos do presidente dos Estados Unidos, deu vazão a mais um rompante do bilionário —a ideia de criar um partido alternativo ao Democrata e Republicano, que dominam a política americana desde o século 19.

“Com os gastos insanos desse projeto de lei, é óbvio que vivemos em um país de partido único”, escreveu Musk na rede social X, na última segunda-feira (30), um dia antes de o Senado dos EUA aprovar por 51 votos a 50 o texto de Trump. “É hora de um novo partido político que realmente se importe com o povo.”

Ele já havia aventado o plano no início de junho, quando também criticou a proposta. “É hora de criar um novo partido político nos EUA que realmente represente os 80% do meio?”, perguntou aos seus seguidores no X, em publicação acompanhada de uma enquete.

Desde então, a ideia vem aparecendo em suas redes sociais, com frequência acompanhada de críticas ao projeto de lei que pode aumentar os níveis de dívida já inchados do país —no começo do ano, Musk chegou a chefiar o Doge (Departamento de Eficiência do Governo), iniciativa de corte de gastos que teve como principais alvos programas de diversidade no governo dos EUA e a agência de ajuda externa Usaid.

“Se esse projeto de gastos insano for aprovado, o Partido América será formado no dia seguinte”, afirmou ele na segunda. “Nosso país precisa de uma alternativa ao partido único Democrata-Republicano para que o povo realmente tenha voz.”

Dinheiro não seria um problema para o homem mais rico do mundo —Musk colocou US$ 291,5 milhões no Partido Republicano em 2024, tornando-se o maior doador individual naquele ano com uma diferença de quase US$ 120 milhões para o segundo colocado no mesmo período, segundo a organização OpenSecrets.

Uma pesquisa do Gallup divulgada em outubro do ano passado apontou que 58% dos adultos americanos concordavam que um terceiro partido relevante é necessário na política dos EUA —número próximo do apoio de 56% que a ideia sustentou nas últimas duas décadas, segundo o instituto.

Fundar efetivamente um partido para tentar vencer o domínio dos republicanos e democratas, porém, seria uma empreitada com muitos outros obstáculos. Outras tentativas sempre fracassaram em termos eleitorais —a experiência de terceira via mais exitosa foi a do também bilionário Ross Perot, que conseguiu 19% dos votos populares como candidato independente em 1992.

Musk teria ainda outro desafio —o custo para seus negócios de uma incursão política tão radical.

As visões políticas do empresário e as tentativas de interferir em eleições ao redor mundo desencadearam ondas de protestos contra a Tesla, uma de suas principais empresas, nos EUA e na Europa, levando a uma queda de 71% dos lucros da montadora no primeiro trimestre de 2025. Diante da repercussão, em maio, ele prometeu permanecer mais cinco anos como CEO da companhia e disse que gastaria menos com eleições no futuro.

Além disso, Musk não teve muito sucesso em um recente esforço para eleger um juiz conservador para a Suprema Corte de Wisconsin. Mesmo com alto investimento, o candidato perdeu com folga em abril, e a presença do bilionário foi apontada como um dos fatores que pode ter atrapalhado a campanha, segundo Barry Burden, diretor do Centro de Pesquisa Eleitoral da Universidade de Wisconsin.

“Um novo partido vai se beneficiar mais de Musk se puder aproveitar seus recursos, mas mantê-lo em segundo plano”, disse Burden ao jornal americano The Washington Post. “E se ele puder se apresentar como um inovador e um empreendedor de tecnologia —e alguém que está realmente contribuindo para a economia americana e financiando esta nova operação— acho que isso provavelmente levará a um maior sucesso.”

Para Lee Drutman, pesquisador sênior do think tank New America “terceiros partidos são tradicionalmente estraga-prazeres ou votos desperdiçados”. Mas se o objetivo de Musk é “causar caos, marcar posição e perturbar, fica muito mais fácil”, afirmou ele ao Post.

A polarização política atual tornaria o êxito de um terceiro partido ainda mais difícil. Perot, por exemplo, conseguiu angariar 19% dos votos na década de 1990 porque seus concorrentes Bill Clinton e George H.W. Bush apresentavam uma retórica mais de centro e, portanto, mais parecidas, permitindo que ele se apresentasse como a única mudança real.

“Se claramente houvesse um partido no centro que fosse mais popular que os democratas ou os republicanos, então alguém já o teria organizado”, disse Drutman. “Não é como se estivéssemos apenas esperando que Elon Musk aparecesse.”