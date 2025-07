Ingressos do Torcida Premiada para jogos da Anapolina e do Anápolis já estão disponíveis

Para efetuar a troca, é obrigatório apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original com foto do titular

Davi Galvão - 03 de julho de 2025

Estádio Jonas Duarte. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

Os ingressos da Torcida Premiada para os próximos jogos da Divisão de Acesso do Campeonato Goiano e do Brasileirão Série C estão disponíveis para troca a partir desta quinta-feira (03).

Os torcedores poderão garantir entradas para duas partidas que serão realizadas no Estádio Jonas Duarte: Anapolina x Grêmio Anápolis, no sábado (05), às 17h; e Anápolis x Itabaiana-SE, no domingo (06), às 16h30.

As trocas serão feitas de forma presencial em dois pontos da cidade: na bilheteria da arquibancada descoberta do Estádio Jonas Duarte e no Rápido Anashopping.

Para efetuar a troca, é obrigatório apresentar a certidão negativa do imóvel e um documento original com foto do titular.

Anapolina x Grêmio Anápolis

Para o confronto entre Anapolina e Grêmio Anápolis, os horários de atendimento na bilheteria do estádio serão quinta-feira (03) , das 13h às 18h; sexta-feira (04) , das 09h às 18h; e sábado (05), das 13h às 16h.

Já no Rápido Anashopping, o atendimento será na quinta-feira, das 14h às 18h, e na sexta-feira, das 08h às 17h30.

Anápolis e Itabaiana-SE

Em relação ao jogo entre Anápolis e Itabaiana-SE, os ingressos poderão ser trocados no estádio na quinta e sexta-feira, nos mesmos horários já citados, e também no domingo, das 12h30 às 15h30. No Rápido Anashopping, os horários seguem iguais: quinta-feira das 14h às 18h e sexta-feira das 8h às 17h30.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!