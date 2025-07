Técnico do Anápolis estreia no Jonas Duarte e convoca torcida: “sem margem para o erro”

Tricolor enfrenta o Itabaiana em confronto direto no domingo às 16h30. Ingressos podem ser comprados ou trocados

Paulo Roberto Belém - 04 de julho de 2025

Técnico do Anápolis, Gabardo Jr. faz sua estreia no Jonas Duarte diante da torcida do Galo (Foto: Gabriel Lourenço/AFC)

Tendo uma ideia de como é a torcida do Anápolis Futebol Clube, quando enfrentou o Galo comandando o Abecat, o novo técnico do Tricolor, Gabardo Jr, vai estrear no Estádio Jonas Duarte neste domingo (06) com a missão de tirar a equipe da lanterna da Série C.

Será o segundo jogo com o comando do técnico, vindo de uma derrota de 3 a 0 para o São Bernardo. Com isso, Gabardo reconhece a chateação dos torcedores por conta de as vitórias não estarem acontecendo.

“Espero que o torcedor nos apoie os 90 minutos para conquistar a primeira vitória, que vai ser fundamental para a sequência da competição”, conclamou, reforçando que se o resultado não acontecer, o torcedor está no direito de cobrar, depois da partida.

“Mas, durante o jogo, a gente espera que estejam do nosso lado incentivando, porque os três pontos vão nos encaminhar para um futuro muito bom na competição”, entende.

Decisão

O treinador avalia a partida contra o Itabaiana, time que briga diretamente por um resultado positivo, assim como o Anápolis. “É uma decisão, um final para nós. Temos de dar além dos 100%”, anunciou.

Para a partida, Gabardo Jr. disse que o foco dos treinamentos na semana foi pela organização ofensiva. “Principalmente, o psicológico dos atletas. A gente tem condição de sair dessa. Jogo a jogo, fazer de cada jogo uma final”, espera.

Destacando que a equipe não tem margem para o erro, a missão do Galo é fazer gol e não tomar, disse Gabardo, que fez uma previsão, caso o Anápolis conquiste o resultado positivo no domingo.

Para o técnico, conquistando as quatro vitórias em casa e buscando duas fora, é possível sonhar com uma classificação. “Primeiro, sair dessa situação (lanterna)”, ressaltou

Anápolis e Itabaiana se enfrentam às 16h30 e os ingressos podem ser comprados ou trocados na campanha Torcida Premiada.

