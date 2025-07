Vídeo: acusações sobre forma de educar crianças em Anápolis termina em briga familiar

Briga começou com tapa e foi parar no chão

Gabriella Pinheiro - 04 de julho de 2025

Briga entre familiares, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Arranhões e puxões de cabelo marcaram uma briga intensa entre duas familiares na tarde desta sexta-feira (04), na Avenida Federal, no Loteamento Guanabara, em Anápolis.

O estopim do embate, que ocorreu por volta das 12h, teria sido quando a avó materna, de 46 anos, de duas crianças, foi até a casa da tia e também cuidadora dos menores, de 33 anos, para entregar os pequenos.

No entanto, ao chegar ao imóvel, a mais velha notou que a mulher não estava em casa, estando presente apenas a filha dela, de 10 anos, o que a fez esperar no local.

Ao ver a tia das crianças chegar, a avó teria afirmado que a mesma não estava alimentando corretamente os netos e acusou a filha da cuidadora de estar ensinando xingamentos às crianças.

Logo em seguida, a tia dos menores desferiu um tapa no rosto da familiar, o que deu início a um embate físico, com puxões de cabelo e arranhões — tudo isso enquanto ambas estavam no chão. Na sequência, a cuidadora deixou o local.

Devido à situação, a Polícia Militar (PM) foi acionada e esteve no local. A avó compareceu à delegacia da Polícia Civil (PC), onde o caso foi registrado.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias!