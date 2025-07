Filhas de Virginia Fonseca encantam seguidores ao mostrar lado ‘raiz’ em fazenda de Leonardo

Registros foram compartilhados por influenciadora e arrancaram comentários de internautas

Gabriella Pinheiro - 09 de julho de 2025

Imagem mostra as irmã Maria Flor e Maria Alice. (Foto: Reprodução/ Instagram)

As filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe encantaram os seguidores ao demonstrarem o lado ‘boiadeiro e raiz’ da família durante uma visita na fazenda Talismã, que é de Leonardo e fica em Jussara, em Goiás.

Em registros compartilhados pela dona da We Pink, ambas aparecem de jeans e botas, segurando um balde, enquanto sorriem para a câmera.

Uma das postagens mostra Maria Alice — filha mais velha do casal — ordenhando uma vaca. Embora não tenha ajudado a tirar leite, a pequena Maria Flor também teria curtido o momento e apareceu segurando um carneirinho preto no colo.

“O coração da mamãe fica como? Que orgulho de vocês, minhas princesas! Registrando esse momento especial que, com certeza, foi inesquecível para elas. Tirando leite da vaca”, escreveu Virginia em um post.

Além dos registros, vídeos compartilhados por Poliana Rocha – avó das crianças – também mostram as duas irmãs andando a cavalo. Em uma foto, inclusive, o cantor Leonardo é visto com netas no colo.

Nos comentários, internautas elogiaram o momento “raiz” vivido pelas pequenas.

“Momentos que ficarão para sempre na memória. Aproveitem, pequenas!”, escreveu uma seguidora.

“Lindas e boiadeiras!!!!”, comentou outra.

Veja registros: