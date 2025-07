6 lugares para comer as melhores coxinhas em Anápolis

Portal 6 lista os locais mais conhecidos e elogiados da cidade, que vendem o salgado tipicamente brasileiro

Paulo Roberto Belém - 11 de julho de 2025

Coxinha é um clássico na vida de qualquer brasileiro. (Foto: Reprodução)

Entre os salgados mais consumidos estão, com certeza, as coxinhas. Além de ser uma criação brasileira, a delícia é atribuída a um prato francês, mas foi aqui no Brasil que ela ganhou o formato que tem.

Anápolis não foge desse costume e o salgado é diariamente buscado, seja em miniaturas, vendidas por cento em estabelecimentos/produtores caseiros ou em tamanho maior em lanchonetes, padarias e confeitarias.

Para te ajudar a encontrar as melhores coxinhas, o Portal 6 te dá aquela forcinha, listando os locais mais conhecidos e elogiados da cidade.

Adilios Lanches

O quiosque é o point da região central para fazer aquele lanche rápido. E entre a cartela dos salgados vendidos, está a coxinha para ser consumida no local.

Doce Paladar

Uma das confeitarias mais tradicionais de Anápolis, a Doce Paladar vende coxinhas em miniaturas em forma de encomendas e para consumo na loja: de frango tradicional, com catupiry ou cheddar.

Kika’s Cake

A Kika’s Cake expõe de forma intensiva no Instagram da loja um dos principais pratos da casa: a coxinha. Eles anunciam no cardápio as coxinhas de frango com catupiry, de costela com cream cheese e de pernil com barbecue e catupiry, podendo ser consumidas na loja ou por encomenda.

Panificadora Avenida

Localizada em uma importante via do Bairro Jundiaí, a Panificadora Avenida também vende coxinhas tanto para consumo no local quanto por encomenda.

Panificadora do Pedrinho

A Panificadora do Pedrinho é bastante tradicional no Centro de Anápolis e vende as tradicionais coxinhas de frango para consumo no estabelecimento quanto por forma de encomenda.

Produtores caseiros

Nessa dica, destacam-se os produtores caseiros, que em forma de encomenda, disponibilizam as coxinhas para consumo nas mais diversas datas, festivas ou para aquele simples lanche.

