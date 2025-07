Os melhores restaurantes de Aparecida de Goiânia para se deliciar

Leitores do Portal 6 elencaram seus melhores lugares para comer uma boa comida e tomar uma gelada

Magno Oliver - 11 de julho de 2025

Aparecida de Goiânia passou por enorme transformação estrutural urbana e viária nas últimas décadas que ganhou destaque nacional. Esse notável crescimento fez a vizinha próxima de Goiânia ganhar pontos turísticos e também empreendimentos de destaque.

Segundo a último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Aparecida de Goiânia não para de crescer. Os levantamentos populacionais e de infraestrutura mostram que a cidade agora conta com mais de 527 mil habitantes.

E para celebrar esse crescente avanço em vários setores, reunimos as indicações de leitores em nossas redes sociais para comemorar. Assim, reunimos os melhores restaurantes para se deliciar, segundo a avaliação dos próprios frequentadores dos locais.

Os melhores restaurantes de Aparecida de Goiânia para se deliciar

Toka do Véi – Jardim Helvécia – 4,5

O bar é um charme, tem um clima aconchegante e abre aos sábados e domingos para atender ao público em geral. Além de bebidas e cervejas, ele oferece panelinhas de vários recheios, além de um buffet de pratos variados, saladas e outros tipos de proteínas para saciar a fome. Também conta com sobremesas de diversos tipos e para todos os gostos.

Ele fica na Av. Curussá, qd 34 – Lt 01 – Jardim Helvecia.

Casa da Dona Clara Bistrô – 4,6

Um point que ganhou fama em Aparecida de Goiânia por conta de suas panelinhas saborosas e um festival que acontece às terças-feiras.

Na avaliação dos clientes, o lugar tem “comida boa, cerveja gelada e música ao vivo”. O cardápio conta com muita comida boa, drinks e aquela cerveja gelada que não pode faltar.

A casa fica na Rua Jota, 006 – 108 – Mansões Paraíso.

Varanda Bar e Restaurante

Outra indicação dos leitores do Portal 6 foi o Varanda Bar & Restaurante. Os relatos no nosso canal do WhatsApp é que lá tem comida boa, atendimento excelente e um ótimo lugar para você ver gente.

O funcionamento segue na segunda das 11h às 14h, terça a sábado das 11h à 00h e domingos e feriados das 11h às 19h. Por fim, a casa funciona ali na Avenida Jose Leandro da Cruz | QD 88, LT 15/16 | Jardim Luz.

Picanha da Esquina – Sítio Santa Luzia – 4,6

Com mais de 1900 avaliações positivas do estabelecimento, os leitores do Portal 6 trouxeram o Picanha da Esquina como um dos queridinhos de Aparecida.

Assim, o local fica na Av. W1 Q1, Sítio Santa Luzia, tem delivery e também trabalha com reservas. A indicação dos leitores se deu por conta dos pratos especialidades da casa que são as carnes na brasa e a parte de peixaria também. Por fim, para quem tem crianças pequenas, o restaurante também conta com brinquedoteca, comida boa e bebida geladinha.

Texas Restaurante e Bar – 4,6 – Av W1

Outro queridinho dos leitores do Portal 6 foi o Texas. O restaurante abre segunda, quarta e às quintas das 11h às 15h, e depois das 17h às 23h30. Já de sexta a domingo, 11h às 00h e nos feriados segue o mesmo planejamento.

Segundo as indicações de nossos leitores, o bar é bem ambientado, tem comida gostosa, cerveja gelada e até shows ao vivo. Aos finais de semana também serve uma deliciosa feijoada.

