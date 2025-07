Peças a partir R$ 27,90 e desconto de 10%: detalhes da loja temporária da Shein em Goiânia

Estabelecimento contará com espaço de mais de 700 m² e interessados devem fazer retirada de ingresso

Gabriella Pinheiro - 11 de julho de 2025

Shein. (Foto: Divulgação)

Pensada especialmente para o público goiano, a loja física temporária da varejista global de moda Shein contará com mais de 13 mil peças à venda, com preços a partir de R$ 27,90.

Conforme anunciado, o estabelecimento — que funcionará de 16 a 20 de julho de 2025, no Shopping Bougainville — terá uma curadoria alinhada às principais tendências da moda. O lançamento da unidade faz parte da 10ª edição da pop-up store da marca no Brasil.

A loja contará com um espaço de mais de 700 m², com roupas femininas — incluindo moda plus size, com tamanhos do PP ao G4 —, peças masculinas, moda infantil, roupas fitness, itens para pets e diversos acessórios.

A Shein também trará suas marcas próprias, como Cajuni, Dazy, Musera, Sumwon, Romwe Man, Cozy Pixies e Glowmode. A previsão é que cerca de 3 mil pessoas visitem o local por dia.

Todos os produtos terão ainda um desconto de 10%. Clientes que fizerem compras acima de R$ 399 receberão 20% de desconto e um brinde exclusivo.

Os interessados em acessar a loja deverão fazer um agendamento gratuito por meio do site Sympla. Os lotes serão liberados nos dias 12, 14 e 15 de julho, sempre às 12h.

Aqueles que não conseguirem ir até o local poderão acompanhar uma live realizada pela Shein no dia 16 de julho, às 13h, que apresentará as principais peças disponíveis na pop-up.

As peças poderão ser compradas em tempo real, com os mesmos descontos, utilizando o cupom promocional SHEINGoiania.

Vale salientar que o atendimento no local será na quarta-feira, das 16h às 22h, e de quinta a domingo, das 10h às 22h.

