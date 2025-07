Edu Guedes atualiza fãs sobre estado de saúde e se emociona em vídeo

Chef e apresentador, que está tratando um câncer no pâncreas

Folhapress - 12 de julho de 2025

Edu guedes. (Foto: Reprodução/ Instagram)

ANAHI MARTINHO

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – De alta médica desde a última sexta-feira (11), Edu Guedes tranquilizou os fãs sobre seu estado de saúde em um vídeo publicado nas redes sociais neste sábado (12).

O chef e apresentador, que está tratando um câncer no pâncreas, relatou detalhes sobre as quatro cirurgias a que se submeteu no último mês.

No vídeo, Edu comemorou que recebeu alta dez dias antes do previsto. “Vi a preocupação de muita gente com relação a eu estar abatido. Não tem como ser diferente, foram quatro cirurgias em quinze dias. Não foi fácil”, contou.

“São tantas e tantas mensagens, gostaria de responder cada uma pessoalmente, mas não é possível, então, estou gravando esse vídeo para agradecer cada um de vocês e para tranquilizar quem gosta de mim. Estou bem, estou me recuperando”, disse Edu.

O marido de Ana Hickmann disse que ainda não pode sair muito de casa e que, por enquanto, voltará ao trabalho aos poucos. “A gente vai sentindo o dia a dia”, explicou.

“Quando eu saí para a quarta cirurgia, que era a maior delas, pensei muito no que eu tinha que fazer para voltar”, falou.

“Tem notícia que, muitas vezes na vida, a gente não tá preparado para receber. Mas também não tem tempo para se preparar. A gente não pode lamentar. Problema, todo mundo tem. Um problema que pode levar sua vida é um problema grande, mas a gente tem que encarar com confiança. É o que tenho feito e vou fazer daqui para a frente”, disse ele, emocionado.