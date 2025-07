Quarteto é preso em Aparecida de Goiânia na saída de loja após PM ver o que eles levavam em sacolas

Dois homens, de 40 e 51 anos, por duas mulheres, de 48 e 54 anos, foram autuados por furto qualificado

Paulo Roberto Belém - 14 de julho de 2025

Imagens registraram ação do quarteto dentro da loja (Foto: Divulgação/PMGO)

Um quarteto foi preso pela Polícia Militar (PM), suspeito de ter furtado vários itens de uma loja de variedades localizada na Avenida Rio Verde, no Setor Jardim Luz, em Aparecida de Goiânia, na tarde deste sábado (12).

As quatro pessoas eram formadas por dois homens, de 40 e 51 anos, e por duas mulheres, de 48 e 54 anos, que furtaram do estabelecimento uma série de itens: fritadeira airfryer, espremedor de frutas, colcha de casal, sandália infantil, facas e potes de plástico.

Imagens do sistema de monitoramento do local flagraram a movimentação do grupo durante o crime. Uma das mulheres chega a colocar a fritadeira em uma sacola da loja, supostamente para facilitar a saída do grupo pela porta principal, informou a PM.

Ainda nos registros, é possível ver a ação em outro corredor, quando as duas mulheres realizam a seleção de produtos que foram levados. Só em relação aos eletrodomésticos, o prejuízo seria de quase R$ 870.

Os quatro envolvidos foram localizados nas proximidades da loja. Presos, foram encaminhados para a Central de Flagrantes de Aparecida de Goiânia. Eles foram indiciados pelo crime de furto qualificado pela participação de duas ou mais pessoas.

A corporação ainda recuperou todos os objetos subtraídos pelo quarteto e os devolveu ao estabelecimento.

