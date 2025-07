Indústria anuncia investimento de R$ 2,5 bilhões e mais 3 mil empregos diretos em Goiás

Gabriella Pinheiro - 15 de julho de 2025

Inpasa produz etanol hidratado, utilizado diretamente nos postos de combustíveis; etanol anidro, misturado à gasolina; e o etanol neutro, destinado à indústria farmacêutica e cosmética. (Fotos: Inpasa)

A maior fabricante de etanol de grãos do Brasil, a Inpasa, terá a primeira unidade da empresa em Goiás. O anúncio foi feito pelo governador Ronaldo Caiado (UB), nesta terça-feira (15), após receber a informação do CEO da empresa, José Lopes, enquanto estava em missão internacional no Japão.

A indústria será instalada em Rio Verde e contará com um investimento de R$ 2,5 bilhões para a construção de uma refinaria. A expectativa é que sejam gerados cerca de 3 mil empregos, sendo mil diretos.

De acordo com Ronaldo Caiado, a Inpasa comprará parte da produção goiana de milho para o processamento de etanol. A confirmação sobre o tema foi feita diretamente pelo CEO da empresa durante uma videoconferência.

“Essa instalação em Rio Verde vai gerar milhares de empregos e ainda absorver, só da safra goiana, mais de 2 milhões de toneladas de milho. Isso é desenvolvimento, tecnologia, emprego, é Goiás sendo realçado no cenário internacional”, afirmou.

Vale destacar que a usina de Rio Verde permitirá o processamento de 35 mil toneladas de milho e sorgo por dia, além da armazenagem de 6,2 milhões de toneladas de grãos.

