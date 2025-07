Rio Vermelho abre 20 vagas para diversas áreas em Anápolis

Cargos também acompanham diversos benefícios, como plano de saúde, convênio Sesc, convênio Acia e academia

Davi Galvão - 18 de julho de 2025

Grupo Rio Vermelho de Anápolis diversas vagas de emprego (Foto: Reprodução).

A unidade do Rio Vermelho localizada na BR-153, no Jardim Eldorado, em Anápolis, está com vagas abertas para diferentes cargos e níveis de experiência, que não exigem curso superior.

Ao todo, são 20 oportunidades, distribuídas entre os seguintes cargos: jovem aprendiz no período vespertino (02), movimentador de mercadorias (05), separador de mercadorias (05), comprador (01), manobrista noturno (01), motorista entregador (04), analista de logística (01) e assistente de transporte (01).

Não há prazo limite para os interessados se candidatarem, com as posições permanecendo disponíveis até preenchimento.

As vagas também acompanham diversos benefícios, como plano de saúde, refeição na empresa, vale-transporte, convênio Sesc, kit maternidade, convênio Acia, convênio academia (ClubFit).

Os interessados devem encaminhar o currículo para o e-mail [email protected] ou, para mais informações, entrar em contato pelo WhatsApp (62) 9 9961-2750.

