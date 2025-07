6 nomes especiais que carregam significados fortes e nem todos que têm eles sabiam

Se você está em busca de um título moderno, bonito e direto ao ponto, vale conferir essa seleção

Gabriella Licia - 21 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Vika Glitter/Pexels)

Na hora de escolher o nome do bebê, muitos pais têm optado por nomes curtos, de fácil pronúncia e com significados marcantes. Além de práticos e elegantes, esses títulos combinam com diferentes sobrenomes e são tendência nos registros de recém-nascidos em todo o Brasil.

Se você está em busca de um termo moderno, bonito e direto ao ponto, vale conferir essa seleção que estão em alta entre os pais.

Eles vêm ganhando destaque por sua sonoridade suave e estilo atemporal, e muitos aparecem com frequência nas listas dos nomes mais escolhidos atualmente.

6 nomes especiais que carregam significados fortes e nem todos que têm eles sabiam

1. Noah

Com origem hebraica, Noah significa “descanso” ou “reconforto”. O termo já é tendência há alguns anos e continua entre os mais registrados no Brasil. Moderno e internacional, agrada tanto pais mais tradicionais quanto os mais descolados.

2. Luna

Inspirado na palavra latina para “lua”, Luna tem um toque poético e místico. O título ganhou força nos últimos tempos e caiu no gosto de quem busca algo delicado, feminino e com forte conexão com a natureza e o universo.

3. Theo

Abreviação de Theodoro, Theo se tornou um nome completo por si só. Curto, charmoso e com sonoridade suave, significa “presente de Deus” e continua entre os queridinhos dos pais modernos.

4. Lívia

De origem latina, Lívia significa “clara” ou “lívida”. É um nome feminino clássico, delicado e elegante, que ganhou novo fôlego nos últimos anos e voltou com força entre os mais escolhidos.

5. Otto

Com raízes germânicas, Otto significa “riqueza” ou “fortuna”. Ele tem estilo retrô, mas voltou com tudo nas maternidades, conquistando pais que gostam de nomes curtos, fortes e originais.

6. Nina

Feminino, doce e cheio de personalidade, Nina é um nome que tem feito sucesso por sua simplicidade e charme. Pode ter origem espanhola ou italiana, e carrega significados como “menina” ou “graciosa”.

Siga o Portal 6 no Instagram @portal6noticias e fique por dentro de todas as notícias e curiosidades!