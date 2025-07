Preso homem que tentou matar jovem com navalha em distribuidora de Goiânia

Crime aconteceu durante uma discussão entre os dois homens, que consumiam bebidas alcoólicas no estabelecimento do Jardim América

Da Redação - 21 de julho de 2025

Navalha de barbeiro foi usada para ferir jovem em briga no Jardim América. (Foto: Divulgação/ PMGO)

Foi preso em flagrante, na tarde deste domingo (20), um homem de 32 anos por tentativa de homicídio contra um jovem de 28 anos em uma distribuidora de bebidas no bairro Jardim América, em Goiânia.

O agressor utilizou uma navalha de barbeiro para desferir golpes contra a vítima, que sofreu cortes profundos no tórax e braço.

Conforme apuração do Portal 6, o crime aconteceu durante uma discussão entre os dois homens, que consumiam bebidas alcoólicas no estabelecimento.

Testemunhas relataram que a briga começou por motivos fúteis e rapidamente escalou para a agressão física.

O suspeito sacou a navalha e atingiu a vítima com dois golpes: um corte de aproximadamente 20 centímetros no tórax e outro de 12 centímetros no braço.

Uma amiga da vítima prestou os primeiros socorros e a levou imediatamente para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Jardim América, onde os médicos constataram a gravidade dos ferimentos.

O atendimento médico foi realizado com urgência devido ao intenso sangramento.

Encontrado pela PM

Com base nas características físicas do agressor, a PM conseguiu localizá-lo na Rua C-124, no mesmo bairro.

Durante a abordagem, o homem não resistiu à prisão, confessou o crime e entregou a navalha utilizada no ataque. Ele foi conduzido para a Central Geral de Flagrantes da Polícia Civil, na capital.

A Polícia Civil assumiu as investigações para apurar todas as circunstâncias da tentativa de homicídio. O acusado permanece à disposição da Justiça.