Últimos dias para se inscrever em cursos profissionalizantes gratuitos em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Selecionados terão acesso a módulos de estudo reconhecidos pelo MEC, com aulas práticas

Davi Galvão - 22 de julho de 2025

Foto ilustrativa de aulas práticas (Foto: Reprodução/Agência Brasil)

O programa Grau Social 2025 está com inscrições abertas até esta sexta-feira (25) para mais de 1.300 bolsas de estudo integrais em cursos técnicos e livres oferecidos pela rede Grau Educacional.

Em Goiás, estão disponíveis 20 vagas — sendo 10 para Goiânia e 10 para Aparecida de Goiânia, com as inscrições sendo feitas exclusivamente pelo site oficial do programa.

Os cursos disponíveis incluem a formação técnica em Administração e diversas opções de qualificação livre, como vendas, oratória, telemarketing, informática básica, recursos humanos, segurança do trabalho e rotinas administrativas.

Para se candidatar, é preciso atender a alguns critérios: ter concluído o ensino médio (ou equivalente por EJA ou supletivo) em escola pública, ter no mínimo 18 anos, estar desempregado e ter disponibilidade para frequentar aulas presenciais e atividades práticas, como visitas técnicas a empresas parceiras.

Os selecionados terão acesso gratuito a cursos reconhecidos pelo MEC, com aulas práticas, estrutura moderna e foco na inserção no mercado de trabalho. O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de agosto, e as aulas começam a partir de setembro.

