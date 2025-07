Carro de luxo parado na porta de pit dog chama atenção em Goiânia

Internautas se divertiram com o registro inusitado e elogiaram o fato do motorista manter origens humildes

Davi Galvão - 23 de julho de 2025

Ferrari estacionada em frente a pitdog viralizou nas redes sociais. (Foto:gyn.vipcars1)

Um registro bem inusitado de uma Ferrari pelas ruas de Goiânia vem viralizando nas redes sociais, mas não por algum feito ou manobra do carro em si e sim pelo local onde estava estacionado.

Isso porque o vídeo, filmado durante uma madrugada, mostra o veículo em frente ao pitdog D’Burguer, localizado no Setor Marista.

Como apurado pelo O Popular, o dono da Ferrari 360 Modena se trata de um cliente fiel do estabelecimento, indo por lá ao menos duas vezes por semana.

Nos comentários, os internautas engajaram positivamente com o registro, que já conta com mais de 240 mil visualizações, elogiando o bom gosto do dono do carro, tanto no sentido automobilístico quanto culinário.

“Esse cara tem bom gosto! Além de ter um lindo carro, sabe escolher um bom lugar pra comer”, disse um.

“Com certeza a Ferrari foi adquirida com muito trabalho e respeito”, pontuou outro, em alusão à provável origem humilde do proprietário.

