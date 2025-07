Comerciantes na região do Parque Ipiranga ainda sofrem efeitos de rompimento de adutora da Saneago

Ao Portal 6, donos de comércio revelam prejuízos acarretados pela situação. Companhia afirma que está normalizando abastecimento

Gabriella Pinheiro - 23 de julho de 2025

Parque Ipiranga, em Anápolis. (Foto: Divulgação)

Desde a última segunda-feira (21), comerciantes da região do Parque Ipiranga, em Anápolis, enfrentam o mesmo problema: a falta de água. A situação — decorrente do rompimento de uma adutora de grande porte danificada durante obras executadas por terceiros, no Viaduto Ayrton Senna, no Parque Brasília — não só tem gerado desconforto, como também acarretou prejuízos financeiros para proprietários de estabelecimentos.

Um dos casos é o da dona da Tapioca e Cia, Andreia Nogueira de Oliveira, localizado na Rua Desembargador Vicente Miguel, no Jundiaí.

Ao Portal 6, ela conta que a situação perdura desde segunda-feira (21) e que, por conta da falta de água, deixou de atender alguns pedidos e até limpar o estabelecimento. Na data de hoje, inclusive, o local permaneceu fechado.

“A situação tá péssima. Eu tô levando um balde com água para poder trabalhar. Ontem [terça-feira] eu deixei tudo sujo porque foi impossível arrumar sem água. […] Eu tive que deixar de atender alguns pedidos porque a água que eu tinha reservado acabou e fechei mais cedo, às 22h”, destacou.

Questionada, ela afirmou que sequer recebeu uma notificação ou aviso da Saneago sobre o caso e não sabe quando o emblema se resolverá.

Quem também passa pela mesma situação é uma professora, moradora da região, que preferiu não ser identificada.

À reportagem, ela conta que a empresa da família – que está fixada no local – tem enfrentado dificuldades para conseguir manter as portas abertas, diante da situação.

“A região ali está toda sem água. Nós não recebemos nenhuma notificação de que faltaria água e estamos há mais de 48 horas sem. Eu moro na região e a firma da minha família tá sofrendo muito com isso. Não é a primeira vez que uma situação como essa acontece na região”, afirma.

Em comunicado publicado na última terça-feira (22), a Saneago informou que, ao longo da noite, foram executados trabalhos na adutora para resolver o problema.

De acordo com a equipe, o serviço foi concluído em torno de 23h30, quando o bombeamento de água foi retomado de forma gradual.

A normalização, contudo, estava prevista para acontecer ao longo desta quarta-feira (23), nos setores: Condomínio Sol Nascente, Jardim Flor de Liz, Jardim Tesouro, Granjas Santo Antônio, Residencial Alfredo Abrahão, Residencial Anaville e Vila Rica.

Em nota enviada ao Portal 6, a Saneago informou que o fornecimento no setor Jundiaí está normalizado e que os reservatórios que abastecem a região do Ipiranga estão com bons níveis nesta quarta-feira (23), mesmo após a manutenção emergencial ocorrida.

A companhia ainda informou que, no momento, equipes atuam no local para verificar a situação – que é pontual – e normalizar o abastecimento.

Leia a nota na íntegra:

A Saneago informa que o fornecimento de água no Setor Jundiaí está normalizado e os reservatórios que abastecem a região do Parque Ipiranga estão com bons níveis nesta quarta-feira (23), após manutenção emergencial concluída na noite de ontem (22). Equipes estão no local para verificar a situação – que é pontual – e normalizar o abastecimento. Caso algum outro morador identifique falta de água, solicitamos que registre por meio da Central 0800 645 0115, site www.saneago.com.br ou Whastapp, no (62) 32699115.

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das últimas notícias de Anápolis!