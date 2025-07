Entenda por que maioria dos convidados estava de branco no velório de Preta Gil

Opção se deu para atender a um pedido da própria Preta, segundo confirmou Gominho, amigo da cantora

Folhapress - 25 de julho de 2025

Francisco Gil, filho da cantora, dá último adeus à mãe no Theatro Municipal do Rio de Janeiro. (Foto: Onofre Veras/Thenews2/Folhapress)

ANA CLARA COTTECCO

O uso de roupas brancas no velório de Preta Gil, realizado nesta sexta-feira (25) no Theatro Municipal do Rio, chamou a atenção de algumas pessoas nas redes sociais. A maioria dos convidados preferiu fugir do preto, muitas vezes escolhido para manifestar o luto nessas ocasiões.

Mas, afinal, por que as pessoas mais próximas da artista estavam de branco? A opção se deu para atender a um pedido da própria Preta, segundo confirmou Gominho, amigo da cantora, à reportagem. A escolha está ligada ao candomblé, religião seguida por ela e por parte de sua família.

Na tradição das religiões de matriz africana, o branco é uma cor que simboliza paz, pureza e espiritualidade, além de ser a cor associada a Oxalá, divindade central da religião. A vestimenta também representa proteção e respeito em momentos de passagem, como a morte.

Além disso, o velório acontece em uma sexta-feira, dia da semana em que é comum o uso de branco entre os adeptos dessas crenças.

Entre os presentes que atenderam ao pedido estavam Francisco Gil, Carolina Dieckmmann, Alane Dias, a primeira-dama Janja, Claudia Abreu e Alice Wegmann. Mas também houve quem optasse pelo tradicional preto, como os cantores Ludmilla e Thiaguinho.

Preta Gil era filha de Oxum, orixá ligada ao amor, à fertilidade e às águas doces, e também devota a santa católica Nossa Senhora Aparecida. O Babalorixá Célio D’Omolu, pai de santo de Preta, prestou homenagens a ela em seu perfil do Instagram.