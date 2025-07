Mabel participa de encontro no Rio de Janeiro e comemora posição na educação

Ao lado da secretária de Educação, Giselle Pereira Campos, ele falou sobre o potencial da educação de transformar vidas

Samuel Leão - 25 de julho de 2025

Mabel participa do evento no Rio de Janeiro. (Foto: Rafael Catarcione/Prefeitura do Rio

O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), participa do “1º Encontro Embaixadores da Educação: Prefeitas e Prefeitos liderando a transformação educacional”, nesta sexta-feira (25), no Rio de Janeiro, onde comemorou a classificação de Goiânia entre as 10 melhores cidades.

Ao lado da secretária de Educação, Giselle Pereira Campos, ele falou sobre o potencial da educação de transformar vidas e o objetivo de aprimorar, ainda mais, os serviços em Goiânia.

“Graças à secretária, estamos aqui para aprender mais ainda e ter uma educação cada vez melhor em Goiânia”, expressou.

O encontro ocorreu no Ginásio Educacional Olímpico (GEO) Isabel Salgado, e recebeu a Frente Nacional de Prefeitos do Centro Lemann.

No total, 40 municípios foram selecionados, dentre eles prefeitos e secretários de cidades como Porto Alegre (RS) e Uberlândia (MG).