Gilberto Gil faz homenagem para Preta Gil

Folhapress - 26 de julho de 2025

(Foto: Reprodução)

ARACAJU, SE (FOLHAPRESS) – O cantor Gilberto Gil prestou uma homenagem para a cantora Preta Gil na manhã deste sábado (26). Gil postou uma imagem beijando o rosto de Preta, que viralizou durante o velório da cantora no Rio de Janeiro.

Gilberto Gil disse que espera encontrar Gilberto Gil em outro plano. “Até os próximos 50 bilhões de anos Onde houver alegria e amor, haverá Preta”, afirmou o artista. A legenda é referência a idade da morte de Preta, aos 50 anos.

Familiares, amigos e famosos compareceram ao velório de Preta Gil no Rio de Janeiro, que morreu de câncer aos 50 anos no domingo (20). Dentre eles, o cantor e ator Tiago Abravanel, que foi acompanhado do marido. “Preta deixou amor. Amiga dos amigos. Luz”, disse ele.

Fernanda Paes Leme desembarcou cedo no Rio e chorou ao falar da amiga. “Estou muito abalada. Acho que pisar aqui, sabendo que é para se despedir, fica um…”, dizia, no momento em que emocionou. “É muito difícil. Ela descansou, mas foi melhor assim para ela”, disse.

Intérprete de Raquel em “Vale Tudo” (Globo), Taís Araujo chegou logo no início da cerimônia fúnebre, marcada para começar às 9h. A atriz ficou por pouco tempo no Theatro Municipal.

Da mesma novela, a atriz Alice Wegmann também marcou presença. Filho único de Preta, Francisco, e a namorada, Alane Dias, foram de branco à cerimônia, como muitos presentes, atendendo a um pedido de Preta.

Apesar de não comparecer, o presidente Lula (PT) enviou uma coroa de flores à Preta com os dizeres “Nasceu para voar”. A primeira-dama, Janja, foi ao local, assim como a ministra da Cultura, Margareth Menezes.