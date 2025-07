Abertas inscrições de processo seletivo com mais de 100 vagas e salários de até R$ 16 mil

Interessados podem se inscrever de forma online e certame acontecerá em duas etapas

Gabriella Pinheiro - 28 de julho de 2025

Candidato preenchendo cartão resposta em concurso (Foto: Reprodução)

Estão abertas as inscrições de um novo processo seletivo da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS) com diversas vagas para diferentes áreas de atuação.

No total, estão sendo disponibilizadas 130 oportunidades, além de formação de cadastro de reserva, para candidatos com nível médio e superior.

Os interessados podem se inscrever, de forma online, por meio do site da FGV até o dia 25 de agosto. O valor da taxa de inscrição varia de R$ 70 a R$ 120.

Há vagas para os cargos de Analista de Gestão – AgSUS: Administrativo (45 vagas); Advogado (4 vagas); Arquiteto (1 vaga); Comunicação Social (1 vaga); Contabilidade (3 vagas); Designer Gráfico (1 vaga); Enfermeiro do Trabalho (1 vaga); Engenharia Civil (1 vaga); Engenharia de Segurança no Trabalho (1 vaga); Engenharia Elétrica (1 vaga); Medicina do Trabalho (1 vaga); Psicologia (3 vagas); Saúde Pública (40 vagas); Tecnologia da Informação (3 vagas); Auxiliar de Gestão – AgSUS: Auxiliar de Gestão (24 vagas).

O certame acontecerá em duas etapas, sendo elas prova objetiva e avaliação de experiência profissional.

Os selecionados no processo seletivo de 40 horas semanais, com remuneração mensal no valor que varia de R$ 4 mil até R$ 16.663,50 mil.

Mais informações estão disponíveis no edital.