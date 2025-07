6 nomes com sonoridade encantadora que estão ganhando espaço entre os pais

Eles unem musicalidade, originalidade e beleza, características que fazem com que se destaquem sem soar extravagantes

Gabriella Licia - 29 de julho de 2025

(Foto: Ilustração/Pexels)

Escolher o título de um filho é uma das decisões mais marcantes na vida de uma família. Cada vez mais, os pais buscam por nomes com sonoridade únicas, significativos e que transmitam delicadeza, força ou poesia.

Nessa busca, alguns têm se destacado nos últimos anos, conquistando espaço nas certidões de nascimento pelo Brasil afora.

Seja por influência de novelas, tendências internacionais ou pelo simples encanto sonoro, muitos nomes antes raros estão se tornando queridinhos. Eles unem musicalidade, originalidade e beleza, características que fazem com que se destaquem sem soar extravagantes.

A seguir, listamos seis termos que vêm ganhando o coração dos pais brasileiros por serem nomes com sonoridade e um toque moderno:

1. Aurora

Com origem no latim, significa “amanhecer”. O nome transmite luz, beleza e renovação. Sua sonoridade delicada e poética tem feito dele uma escolha cada vez mais popular.

2. Gael

De origem celta, significa “belo e generoso”. Curto, moderno e com uma pronúncia suave, Gael conquistou muitos pais que buscam nomes fortes, mas harmônicos.

3. Maya

Esse é um daqueles nomes com sonoridade que tem ganhado corações. Ele possui múltiplas origens e significados, incluindo “ilusão” em sânscrito e “água” em hebraico. Sua sonoridade internacional e mística tem encantado famílias ao redor do mundo.

4. Noah

De origem hebraica, significa “descanso” ou “consolo”. É um nome unissex em alguns países e vem ganhando espaço no Brasil por sua leveza e charme.

5. Liz

Curto, elegante e com um ar refinado. Liz é uma variação de nomes como Elizabeth e tem ganhado destaque entre os nomes femininos curtos e modernos.

6. Ravi

Com origem no sânscrito, significa “sol”. É um nome diferente, com sonoridade forte e significado positivo, cada vez mais presente entre os registros masculinos.

Esses nomes com sonoridade combinam estilo, suavidade e um toque de originalidade. Para os pais que buscam fugir do óbvio, essas sugestões encantadoras podem ser a inspiração perfeita.

