Isis Valverde se emociona ao relembrar morte do pai

Atriz e escritora lança seu segundo livro, “Vermelho rubro”

Folhapress - 01 de agosto de 2025

Isis Valverde relembra morte do pai (Foto: Reprodução/Instagram)

ADRIELLY SOUZA – Isis Valverde abre o coração no “Conversa com Bial” desta sexta-feira (1), em uma participação marcada por memórias pessoais, homenagens e reflexões sobre família, literatura e perdas.

A atriz e escritora lança seu segundo livro, “Vermelho rubro”, e aproveita o programa para contar como a escrita se entrelaça à sua trajetória.

Entre relatos sobre a infância em Aiuruoca, interior de Minas Gerais, e os primeiros passos no Rio de Janeiro em busca da carreira artística,

Isis também conta sobre momentos que a marcaram. Uma delas envolve seu pai, Rubens Valverde, que morreu de infarto em janeiro de 2020, aos 65 anos.

“Antes de ele morrer, a gente estava sentado na área externa de casa, como fazíamos sempre. Ele olhou ao redor, viu tudo que eu havia conquistado e disse: ‘É, agora eu posso ir embora. Você está bem, não precisa mais de mim’. E foi. Parece que ele sabia”, contou, com a voz embargada.

A relação com a literatura também tem raízes familiares. Isis relembra a convivência com um tio poeta e a influência da mãe, que também escreve.

Essa herança afetiva aparece com força em “Vermelho rubro”, no qual a atriz afirma explorar a dor, o amor e o renascimento, com destaque para um poema dedicado ao filho, Rael, de 6 anos.

Sobre a juventude, Isis contou que o desejo de ser atriz não foi imediatamente compreendido pelos pais, mas que sempre sentiu apoio:

“Meu pai não era contra. Ele só queria que eu tivesse segurança. Sempre esteve ao meu lado, torcendo por mim, mesmo com medo”.